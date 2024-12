È Nico Paz Mania! Tutti lo vogliono e anche l’Inter ci pensa

Leggi su Ilnerazzurro.it

Paz Inter. Una delle sorprese più belle di questo campionato è sicuramente l’esplosione del centrocampista del ComoPaz, classe 2004 sbarcato sulle sponde del lago nientepopodimeno che dal Real Madrid.Il giovane centrocampista spagnolo ma naturalizzato argentino ha stupitoin queste sue prime uscite nel campionato di Serie A. Gran merito è del Como che ci ha voluto credere durante la scorsa estate, versando 6 milioni di euro per acquistare il cartellino dl Real Madrid, squadra in cui era nelle giovanili dal 2016 e con la quale aveva esordito in prima squadra lo scorso anno, segnandoun gol in Champions League contro il Napoli.Le prestazioni del numero 79 non sono passate inosservate tanto chegrandi campioni militanti nella nazionale albiceleste lo hanno lodato più volte.