Bergamonews.it - Buio in sala, dopo 25 anni chiude l’Uci Cinemas a Curno

. Il primo multiitaliano inaugurato da Ucile sale cinematografiche della città are questa volta è un colosso che 25fa sembrava il futuro per gli amanti dei film sul grande schermo. Le serie Tv, le nuove piattaforme on line hanno piano piano sottratto pubblico. A questo si sono aggiunti i costi di gestione del multi: dal personale all’affitto.L’annuncio della chiusura è stato comunicato ai 20 dipendenti qualche settimana fa. Anche se ancora non c’è una data certa per l’ultima proiezione che potrebbe essere programmatale festività di Natale.Allavorano 20 persone, dieci con un contratto a tempo indeterminato. I sindacati starebbero trattando per ricollocare il personale nella multipiù vicina (Uci Oriocenter).Da parte della proprietà – vista la difficoltà a riassorbire tutti i dipendenti – ci sarebbe la proposta di offrire un posto di lavoro – oltre ad Oriocenter – ad Assago o a Perugia.