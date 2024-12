Ilrestodelcarlino.it - Bolzan carica la Fermana: "Dobbiamo fare un prova importante"

Al Bruno Recchioni di Fermo arriva oggi il Termoli (fischio d’inizio alle 14,30), occasione d’oro per ladi Darioper alzare il tiro e magari uscire seppur momentaneamente dalla zona caldissima. Il successo di Avezzano ha dato grande sprint e fiducia a Ferretti e compagni che si troveranno di fronte un Termoli che sta passando un periodo di grane confusione. Squadra che si allena e vive settimanalmente due ore di distanza da Termoli, tifosi che contestano la società e come se non bastasse in settimana è stato cambiato anche l’allenatore con la squadra affidata a Nicola Mancino, per quattro anni sulla panchina dell’Aurora Alto Casertano, l’altra squadra del patron Montaquila. A questo vanno aggiunte diverse defezioni per infortunio in un contesto di squadra che va comunque rispettata, soprattutto per il potenziale offensivo che può esprimere, meno per solidità di una difesa costruita davanti all’ex di turno Mattia Palombo, in gialloblù nella stagione 2019-2020.