Oasport.it - Biathlon, l’Italia chiude la staffetta femminile ai piedi del podio a Konthiolahti. Svezia al successo in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

si piazza aidela Kontiolahti, in Finlandia, nella prima tappa delladel2024-2025 di, nella4×6 km: il quartetto azzurro è stato protagonista nonostante le assenze di Lisa Vittozzi e Rebecca Passler.La formazione italiana, in qualche modo resa obbligata da infortuni e malanni di stagione, composta da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Michela Carrara si piazza quarta anche grazie alla grande precisione al poligono, con le azzurre che nel complesso utilizzano nel complesso appena 3 ricariche.La vittoria va alladi Anna Magnusson, Sara Andeon, Hanna ed Elvira Oeberg, le quali trionfano in 1.17.09.0 (1 giro di penalità e 6 ricariche complessive), approfittando del giro di penalità in cui è incappata all’ultimo poligono la Francia.