Basket serie B - Oggi al PalaCattani c’è Casale Monferrato. I Blacks per la settima vittoria casalinga

A caccia del settebello. Ivogliono lae mantenere inviolato il, ma sulla loro strada troverannoalle 18 una Novipiùdesiderosa di continuare la scalata verso l’alta classifica. Non mancheranno le emozioni sul parquet manfredo nel primo confronto tra Raggisolaris e una delle storiche formazioni diA2 retrocessa a maggio dopo oltre dieci anni nel secondo campionato nazionale, costruita per le prime posizioni, ma con quattro punti in meno dei romagnoli, a causa di un difficile avvio di campionato. Se Faenza ritroverà Cavallero,dovrà rinunciare al suo capitano Martinoni, nel club dal 2012 e miglior realizzatore dei suoi con 19.6 punti di media fermato da un problema muscolare, assenza che si aggiunge a quelle dell’ala Marcucci, out per un problema alla caviglia, e del centro Camara (lesione muscolare).