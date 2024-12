Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, Pellegrini su caso Madonia: “Grande delusione”. Arriva Pasquale La Rocca

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dopo l'infortunio di Samuel Peron, in arrivo un nuovo ballerino per l'ex nuotatrice Federicaè entrata acon lecome campionessa di nuoto. Ma ha dimostrato contenacia di esserlo anche nel dance show di Rai 1. Dall'esclusione di Angeloall'infortunio di Samuel Peron: la settimana per lei è stata .L'articolocon lesu: “”.Laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.