Lapresse.it - Wada sul caso Sinner: “Su positività minime possibili niente sanzioni”

Leggi su Lapresse.it

La, l’agenzia mondiale anti-doping, apre allatà di non sanzionare atleti positivi ai controlli per concentrazionidi sostanze proibite. “Oggi esiste un problema di contaminazioni. Non è che ce ne siano più di prima, è che i laboratori sono più efficienti nel rilevare le quantità infinitesimali. Questa cosa va gestita. Apriremo un tavolo di lavoro”, ha detto il direttore Oliver Niggli al quotidiano francese L’Equipe – come riportato da Supertennis – dopo la squalifica di un mese inflitta a Iga Swiatek, positiva alla trimetazidina riscontrata in una concentrazione di 50 picogrammi per millilitro. Meno di un miliardesimo di grammo, dunque. Come neldi, positivo ai controlli il 10 e 18 marzo 2024 al Clostebol, riscontrato nel primocon una concentrazione nelle urine nel primodi 86 picogrammi per millilitro, e nel secondo di 76 picogrammi per millilitro.