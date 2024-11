Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Leka: "Vivere il fascino della sfida"

E’ la vigilia di quello che in estate era considerato da tutti gli addetti ai lavori il big-match dell’A2. Invece quello di domani con Cantù sarà un testa-coda, per la grande delusione dei tifosi biancorossi che dopo l’ultimo ko a Brindisi hanno visto svanire le speranze di una svolta che pareva possibile dopo il successo con Cento, dove laaveva giocato per la prima volta veramente come un collettivo. La sensazione, però, è che questa squadra non cresca. "Anche noi siamo rimasti delusi dalla scarsa tenuta difensivapartita disputata a Brindisi – ammette coach Spiro- ma non sono d’accordo che la squadra non cresca. Sotto alcuni punti di vista, secondo me, lo ha fatto: una settimana prima avevamo subìto solo 60 punti da Cento, con tutti i giocatori molto positivi in difesa.