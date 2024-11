Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-11-2024 ore 16:30

DEL 30 NOVEMBREORE 16.20 ALESSIO CONTIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNATRA SALARIA E CASSIA BIS E Più AVANTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUDSUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TOR CERVARA E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMOSU VIA PALOMBARESE PERMANGONO CODE PER UN INCIDENTE TRA MARCO SIMONE E SANTA LUCIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIARICORDIAMO INOLTRE CHE NELLA CAPITALEDOMANI 1° DICEMBRE SARÀ DOMENICA ECOLOGICA, LA SECONDA DEL PERIODO AUTUNNO INVERNO-2025STOP AL TRAFFICO PRIVATO NELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30IN CHIUSURA IL METEODIRAMATA L’ALLERTA GIALLA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LE SUCCESSIVE 24-36 OREPER VENTI FORTI SUI SETTORI COSTIERI E PER MARREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.