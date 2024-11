Verissimo le anticipazioni della puntata di oggi 30 novembre

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Nel fine settimana torna ‘’. La primaè prevista per, sabato 30, con Silvia Toffanin che ospiterà alcuni volti celebritelevisione. L’appuntamento è su Canale 5 alle 16.30. Si parte con due iconesoap ‘Beautiful’: Katherine Kelly Lang, che impersona fin dal 1987 il personaggio di Brooke, e Clayton Norcross, che ha interpretato per molti anni il personaggio di Thorne. Silvia Toffanin poi accoglierà in studio, per un intenso racconto, la ballerina e coreografa Maura Paparo, diventata popolare grazie ad ‘Amici’. E ancora, ritratto di famiglia per Aldo Montano, presente con la moglie Olga e i due figli; l’amicizia tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet e il rapporto d’amore, che dura da dieci anni, tra Pago e Serena Enardu. Infine, sarà ospite del talk l’attrice Feyza Sevil Güngör, tra i protagonistinuova serie turca ‘Tradimento’, in onda da domenica, in prima serata, su Canale 5.