Sport.quotidiano.net - Una buona Reggiana cade 2-0 col Sassuolo: neroverdi cinici e spietati

Reggio Emilia, 29 novembre 2024 – Una partita difficile da digerire per la: ha fatto la partita creando più situazioni pericolose, ma il cinismo delè stato spietato. Due a zero eprimi a +4: larimane a bocca asciutta e resta in zona playout con 15 punti, in attesa di tutte le altre gare del weekend. Clima incandescente all’ingresso delle squadre: striscione (e coreografia) nei distinti con scritto “La fede non si compra” e curva granata infiammata al grido “via ilda Reggio Emilia”. Nel primo tempo la beffa: lanon concede niente e riparte con pericolosità (almeno tre errori di Gondo nel controllo, a vanificare le azioni ispirate da Vergara, Portanova e Sersanti su tutti). Questo fino all’unico minuto di recupero: punizione di Berardi e doccia gelata di Thorstvedt (gol di testa).