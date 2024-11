Ilveggente.it - Sconforto per Schumacher, è finita: annuncio drammatico

per: decisione ufficiale arrivata e già comunicata. Per lui è. Ecco le parole che chiudono tutto La decisione è ufficiale, già arrivata e già comunicata. Una decisione che era nell’aria. Mick, figlio di Michael, alla fine di questo 2024 lascerà il ruolo di pilota di riserva della Mercedes.per, è(Lapresse) – Ilveggente.itVuole correre, non vuole più stare nelle retrovie anche se è difficile adesso pensare che ci possa essere un team pronto a dargli una macchina. Ma quello che è stato è stato e non si torna più indietro. Il tedesco non ha nessuna intenzione di rimanere per tutta la vita nell’attesa che si liberi un posto e quindi è ufficialmente sul mercato in attesa, sì in questo caso, della chiamata giusta che chissà, magari potrebbe pure arrivare nello spazio di pochissimo tempo.