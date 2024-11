Secoloditalia.it - Saviano torna alla Mondadori tra le braccia di Berlusconi (Marina). Quando la figlia del Cav disse: mi fa orrore…

A sorpresa Robertoa pubblicare con, gruppo di proprietà della famiglia, con un nuovo romanzo, che sarà in libreria a maggio del 2025 per Einaudi Stile Libero. Tra lo scrittore campano e la casa editrice di Segrate c’erano stati anche duelli dialettici, finiti su Repubblica. Dopo un intervento diche attaccava direttamente laera scesa direttamente in campocon una infervorata contro-risposta.attaccava: c’eravamo tanto odiatiCon la morte del Cavaliere tutto dimenticato, da una parte e dall’altra. Senza alcun imbarazzo, dopo le accuse formulate dal giornalista campano che contro il fondatore di Forza Italia e il suo gruppo editoriale aveva sparso veleno a più non posso, nonostantegli avesse offerto la possibilità di debuttare.