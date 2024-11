Oasport.it - Rugby, Serie A élite 2024-2025: clamorosa rimonta di Rovigo in casa del Petrarca

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la sfida valevole per la sesta giornata del massimo campionato italiano die in campo è andato in scena il derby veneto tra ilPadova e il. Un classico attesissimo e che ha visto i padroni disfruttare al meglio le occasioni avute per 60’, ma poi si ribalta tutto e vincono i rossoblù.Parte forte ilPadova, che mette subito in difficoltà ile nei primi 9 minuti va due volte sulla piazzola con Lyle per il 6-0. Match molto bloccato, con tanti errori e al 21? e 23? è nuovamente Lyle a muovere il tabellino dalla piazzola per il 12-0. Si deve arrivare al 36? per vedere la prima meta del match ed è Citton a segnarla eche scappa via sul 19-0.Solo a tempo scaduto, con molta confusione sul campo di gioco, è Vaccari ad approfittarne e trovare i primi punti perper il 19-7.