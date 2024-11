Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1, 30 Novembre 2021

Mattina
06:56 - I misteri di Silvestro e Titti
Il gatto Silvestro e il canarino Titti accompagnano la Nonna, in veste di detective, in viaggio per il mondo a risolvere strani misteri ed enigmi curiosi

07:17 - Scooby-doo e Blue Falcon
Animazioni - Scooby-Doo e i suoi amici sono alle prese di Mr Hyde, un mostro uscito da una serie TV degli anni '80 per rovinare un festival in onore dei personaggi dei fumetti Goguen; USA 2013

08:55 - Young Sheldon
Missy scopre che Dio puo' essere un portafortuna e prega per diventare una brava battitrice di baseball
VISIONE ADATTA A TUTTI

09:18 - Young Sheldon
A Sheldon viene assegnato un lavoro di gruppo con altri due studenti universitari, Keith e Sam 
VISIONE ADATTA A TUTTI

09:40 - Young Sheldon
Sheldon scopre che Stephen Hawking terra' una conferenza e chiede al papa' di accompagnarlo 
VISIONE ADATTA A TUTTI

10:06 - THE BIG BANG THEORY
Leonard e Penny si sposano a Las Vegas, ma la situazione precipita quando Penny scopre che la ragazza che Leonard ha baciato ora lavora con lui
VISIONE ADATTA A TUTTI

10:36 - THE BIG BANG THEORY
Leonard arriva alla conclusione che sta inconsciamente cercando di sabotare la sua relazione, perche' non si ritiene all'altezza di Penny
VISIONE ADATTA A TUTTI

11:00 - Due uomini e 1/2
Charlie Harper e' morto o no? In questo episodio, diviso in due parti, si viene a conoscenza di alcuni, curiosi dettagli sulla vita di Charlie
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

11:25 - Due uomini e 1/2
La vita di Charlie viene sconvolta quando suo fratello e suo nipote si trasferiscono da lui
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

11:53 - Due uomini e 1/2
Charlie incomincia a imparare a comportarsi da genitore con Jake, mentre Alan cerca di riconciliarsi con Judith
VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

Pomeriggio
12:25 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

13:03 - Sport Mediaset
Approfondimento quotidiano sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

13:44 - Drive Up
Magazine di motori che ci guida tra supercar e auto da sogno, approfondimenti sui modelli piu' recenti e anticipazioni sulle novita' piu' interessanti

14:16 - Sfida Impossibile
Stefano Corti si gioca il tutto per tutto per cercare di battere un campione sportivo in tre discipline, tra cui lo sport dell'atleta In questa puntata il grande pallanuotista Amaurys Perez

14:52 - I Simpson
Il perfetto equilibrio tra l'Uomo dei Fumetti e Kumiko si incrina, quando Kumiko e' invasa dall'impellente desiderio di avere un figlio

15:17 - I Simpson
Flanders fa una vendita di oggetti che non vuole piu', e Bart fra questi trova il diario della maestra Caprapall

15:44 - NCIS: New Orleans
La squadra indaga sull'omicidio di due ricercatori avvenuto in alto mare La principale sospettata e' la figlia di un ammiraglio misteriosamente scomparsa

16:36 - NCIS: New Orleans
Un comandante della Marina si rivolge a Pride e alla sua squadra per aiutarlo a catturare il colpevole del suo avvelenamento, che lo portera' alla morte

17:31 - Forever
Jason viene trovato morto e il medico legale stabilisce che la morte e' accidentale, ma il ritorno di Henry mette tutto in discussione

18:13 - Grande Fratello
L'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

18:22 - Studio Aperto live
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

18:30 - Studio Aperto
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Prima serata
18:57 - Studio Aperto Mag
Notizie e approfondimenti sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

19:29 - C.