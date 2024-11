Liberoquotidiano.it - **Pd: riformisti dem in campo, lealtà a Schlein ma decisi a pesare su temi e proposte**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Idel Pd si rimettono in moto. Dopo la 'sordina' alle dinamiche interne, imposta anche dai continui appuntamenti elettorali del 2024, l'area che fa capo a Stefano Bonaccini si prepara a un 2025 'libero' da elezioni a stretto giro, pronta a fare la sua parte nella costruzione di quella "proposta per il Paese", indicata da Ellycome obiettivo Pd dei prossimi mesi. Occasione per serrare le fila, l'assemblea oggi a Roma della componente Energia Popolare. Evento affollato da parlamentari, big e tanta classe dirigente locale dem, consiglieri regionali e amministratori. Ci sono i due presidenti freschi di vittorie, Stefania Proietti in Umbria e Michele De Pascale (in collegamento) in Emilia Romagna dove il Pd è arrivato oltre il 43%. E campioni di preferenze del calibro di Antonio Decaro e il campano Lello Topo che, con lo stesso Bonaccini, hanno portato 'in dote' alla segretaria centinaia di migliaia di voti alle europee.