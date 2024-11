Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano Reggiano. Caseifici, ok all’integrativo. Coop: "Migliorano i premi"

È stato sottoscritto nei giorni scorsi il nuovo accordo integrativo per gli occupati deierativi delpresenti in Emilia-Romagna. Il rinnovo contrattuale, valido fino al 31 dicembre 2026, è stato firmato da Conferative Fedagripesca Emilia Romagna e da LegaAgroalimentare Nord Italia per la parte datoriale, e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil per le organizzazioni sindacali. "Questo accordo evidenzia ancora una volta la qualità delle relazioni sindacali nel comparto – sottolineano le associazionierative –. Leerative confermano di essere un pilastro del comprensoriocontribuendo a elevare il valore di una delle DOP più riconosciute al mondo, e allo stesso tempo rappresentando un virtuoso esempio di sostenibilità economica, sociale e ambientale.