Panettone e pandoro, a lievitare non sono solo gli impasti

Roma, 30 novembre 2024 –il simbolo delle vacanze natalizie a tavola, i dolci della tradizione, che da sempre dividono gli italiani quasi a metà in un duopolio dolcissimo: parliamo di panettoni e pandori, che quest’anno fanno i conti col caro materie prime, il cui impatto potrebbe sentirsi in tema di vendite. Anche se nella grande distribuzione troviamo i dolci esposti già un mese prima di Natale, l’aumento del loro costo finale potrebbe incidere non poco sulle preferenze degli italiani, nonostante le mille varianti, le vesti grafiche sempre più curate e la massiccia campagna pubblicitaria dei principali brand. Lo studio di Federconsumatori Dalla consueta analisi annuale dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, si nota che, nonostante le mille varianti e le fantasiose novità che si trovano sugli scaffali, gli italiani preferiscono sempre la versione tradizionale, con oltre il 54% delle vendite, o al massimo optino per la versione senza canditi o senza uvetta.