Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma aggancia l’Orizzonte, Cosenza continua a sognare

Tutto secondo pronostico nei match odierni della settima giornata della stagione regolare dellaA1di: la SISdomina il match di maggior interesse, la stracittadina contro la Lazio, battuta in casa nel derby di Acilia con un netto 9-16.Le capitoline tornano così in testa alla classifica, seppur in coabitazione conCatania, mentre sale al terzo posto il Rapallo, che ad Ancona fa il bello ed il cattivo tempo, dominando per 9-27 e scavalcando così il Trieste, ma se le giuliane dovranno recuperare il match con la Lazio sabato 14 dicembre e potranno tornare a +1 sulle liguri.il, che vince anche in trasferta a Bogliasco, passando in Liguria di misura, con il punteggio di 9-10: le calabresi confermano il quinto posto e si portano con questo successo a +6 sulla zona play-out, potendo iniziare ala salvezza diretta già al termine della regular season.