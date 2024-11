Ilgiorno.it - Minacce col coltello ai vicini, chi è lo chef Simone Rugiati. I programmi tv, le fidanzate e la beneficenza

Milano, 30 novembre 2024 – “Lo showcooking l’ho inventato io”, scrive nella sua bio di Instagram. E in effetti lo, che nelle scorse ore è stato deferito in stato di libertà per aver minacciato icon un, è un volto notissimo, ormai da oltre vent’anni anni, ditv dedicati alla cucina di livello. La carriera in tv Fuori dal piccolo schermo La carriera in tv Classe 1981,si è diplomato all’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme. Dopo corsi e stage formativi in Italia e all’estero,ha lavorato come commis in alcuni ristoranti toscani. Nel 2002 è iniziata l’avventura sul piccolo schermo, con le prime apparizioni nella trasmissione di Rai Uno “La prova del cuoco”, della quale è stato ospite fisso fino al 2009.