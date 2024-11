Terzotemponapoli.com - Lukaku cerca il record contro il Torino

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un goal pesantela RomaRomelucontinua a essere uno dei protagonisti assoluti della Serie A. Dopo aver segnato un goal fondamentalela Roma, il centravanti belga si prepara ad affrontare un’altra sfida crucialeil. Il Napoli, attualmente in lotta per mantenere il primo posto in classifica, si affida alla sua potenza fisica e alla sua esperienza per consolidare la propria posizione. Il momento di forma del bomber azzurro è sotto gli occhi di tutti, e il matchi granata rappresenta un’occasione importante per dimostrare ancora una volta il suo valore., numeri straordinariilha un rapporto speciale con il, una delle sue vittime preferite in Serie A. Con cinque gol e quattro assist, il belga ha preso parte a ben nove marcaturela squadra piemontese.