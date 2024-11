Thesocialpost.it - Loredana Zedda scomparsa a 28 anni: l’appello straziante dei genitori

Leggi su Thesocialpost.it

Ladi, una giovane sarda di 28, ha gettato nel caos una comunità intera. Nonostante gli sforzi delle autorità, delle forze dell’ordine e della famiglia, il caso rimane avvolto nel mistero, senza una soluzione immediata in vista. La famigliaè sconvolta e lancia un appello disperato alle istituzioni e al pubblico, nella speranza di ottenere nuove informazioni che possano aiutarli a ritrovaresana e salva.I dettagli inquietanti delladi: cosa sappiamo finoraLadirisale a oltre due settimane fa, quando è stata vista per l’ultima volta nel piccolo paese di origine in Sardegna. Testimoni affermano di averla vista salire su un’auto mai identificata, ma da quel momento le tracce della giovane si sono perse nel nulla.