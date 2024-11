Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: Brignone da podio, 5 azzurre qualificate. Alle 19.00 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.36 UFFICIALE: avremo 5nella. Per come si era messa, non è un risultato da buttare. Settimaa 1.26, 20ma Collomb a 2.34, 24ma Della Mea a 2.75, 27ma Ghisalberti a 3.19, 29ma Zenere a 3.25.17.35 La francese Clarisse Breche, col pettorale n.62, è addirittura 17ma a 2.24. 23 anni per lei.17.28 Al momento Della Mea 23ma, Ghilsalberti 26ma, mentre inizia a tremare Zenere, che è 28ma. Mancano ancora 9 atlete.17.27 GIORGIA COLLOMB C’E’! Anche l’Italia ha una giovane di talento da coltivare! 19ma a 2.34. Ha 18 anni, c’è luce per il futuro.17.23 Siamo al pettorale n.51. Giorgia Collomb avrà il n.54.17.21 Marta Bassino quindi è fuori. Deve assolutamente reagire, l’Italia non può permettersi che una ragazza ancora giovane (28 anni) si perda in questo modo.