Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Norris regala la vittoria a Piastri nella Sprint, Ferrari a -30 dalla McLaren. Dalle 19.00 le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 E’ tutto per questa. Un salutoredazione di OA Sport.15.36 Ledovranno assolutamente partire davanti per non rimanere invischiate nel traffico, come accaduto oggi. Vedremo se le Rosse soffriranno ancora di sottosterzo.15.35 Con questo risultato laporta a +30 il proprio margine sullaclassifica costruttori e con un altro uno-due domani in gara potrebbe calare il sipario. Vedremo.15.33dunque che ha potuto giocare anche lo swap tra i due piloti, consentendo a Lando di sdebitarsi dopo quanto accaduto in Brasile. Russell si porta a casa un nuovo podio, mentre per lala buona notizia potrebbe essere sul passo gara, visti i giri veloci di Leclerc, ma bisognerà fare bene nelleper non rimanere invischiati nel traffico.