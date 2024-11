Lanazione.it - La Caritas: "Adottate una famiglia". Appello a donazioni per l’Emporio

"Adotta una". È l’invito chedella Solidarietà lancia alla città in occasione del Natale. Il supermercato gestito dalladiocesana, pensato per sostenere le persone in difficoltà economica, ha bisogno di una mano per riempire gli scaffali, in modo da offrire ai propri utenti i prodotti necessari per poter fare una spesa completa. "Reperire olio d’oliva, carne di pollo, uova e pannolini è diventato sempre più difficile – spiega Piero Rotondo, coordinatore del progetto Emporio di Prato – riceviamo sempre meno, le aziende del settore alimentare tendono a non avere esuberi e così siamo costretti a comprare alcuni prodotti base. Abbiamo bisogno di una mano e invitiamo chi fosse disponibile ad aderire alla nostra campagna". Con 2,5 euro alla settimana, 120 euro l’anno, si permette a unadi completare il carrello della spesa, si tratta di un sostegno fondamentale per aiutare il supermercato solidale di via del Seminario a rispondere alle richieste dei propri utenti, che accendono al servizio tramite i centri di ascolto, i servizi sociali del Comune e la San Vincenzo de’ Paoli.