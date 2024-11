Inter-news.it - Inter, i tifosi inondano la stazione: grande incitamento prima della partenza per Firenze!

L’parte peraccompagnata dal calore dei suoi. Innon mancano sorrisi e simpatici siparietti che vedono protagonisti alcuni nerazzurri. Ecco il racconto alla vigiliagara contro la Fiorentina.IN– Anche l’allenamento di rifinitura dell’in vistagara contro la Fiorentina è terminato. Alla squadra di Simone Inzaghi non resta che raggiungere, dove domani alle ore 18.00 si terrà lo scontro diretto ospitato dall’Artemio Franchi. Proprio in questi minuti i nerazzurri si sono messi in viaggio, alla volta del capoluogo Toscano. L’inviato di Sky Sport 24 ha seguito lanerazzurra, raccontando importanti dettagli. Non è passata inosservata, infatti, la presenza di tantissiminerazzurri intenti a caricare l’, il raccontoper: tantie sorrisi– Fiorentina-acquista un valore particolarmente importante osservando il vertice dell’attuale classifica di Serie A.