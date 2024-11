Metropolitanmagazine.it - I pezzi iconici di Jean Paul Gaultier all’asta hanno anche un iconico capo che pesa 10 kg

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A Parigi, è andatouna collezione straordinaria di abiti di alta moda firmati. L’esclusivo evento, curato da Maurice Auction, vedrà protagonisti 41 capiappartenuti alla collezionista e imprenditrice francese Mouna Ayoub. Tra questi, ununico come una gonna tartan in perline di vetro, dal peso di 10 chilogrammi, proveniente dalla collezione autunno 1998.: ida museo della Maisona ParigiMouna Ayoub, celebre collezionista di alta moda, ha descritto questa gonna come unlavoro di artigianalità: “Un omaggio alla qualità straordinaria del lavoro die al savoir-faire francese”. Il pezzo, abbinato a un bomber foderato di pelliccia, potrebbe raggiungere tra i 12.000 e i 15.000 euro in asta.La decisione di Ayoub di separarsi da questi capi nasce dalla volontà di dare una seconda vita a opere uniche che, come ha raccontato, “ho indossato solo una volta e che ora voglio preservare in condizioni perfette”.