Giacinti | C’è chi smette di giocare per il veleno sui social Io sto lavorando con una psicologa

L’attaccante della Roma femminile (e dell’Italia) Valentinaha raccontato al Corriere dello Sport come sta vivendo il periodo in Nazionale con l’arrivo del ct Andrea Soncin dopo il Mondiale 2023. Inoltre, ha parlato del momento più difficile della sua carriera, ovvero quando decise di lasciare il Milan per divergenze con l’allora tecnico Maurizio Ganz.: «Nell’ultimo periodo al Milan volevo lasciare il calcio, la Roma mi ha salvata»Ha dichiarato di aver scoperto il piacere dell’altruismo. ma gli attaccanti non erano tutti individualisti?«A me piace sacrificarmi. Da quando sono alla Roma ho capito che non scambierei mai la gioia di una vittoria con un gol. A volte mi dà più gusto pressare tutto il tempo o fare un movimento per liberare una compagna. I gol poi arrivano da soli, e ne sto facendo molti, quando li cerchi però diventano un’ossessione».