Endless Love replica puntate 30 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 30– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 317 e 318 in.Emir confessa a Nihan di avere una sorta di ossessione per lei, quasi una malattia. Nonostante stiano per scappare insieme, Asu tradisce Tufan attraverso un piano organizzato da Emir.Zeynep scopre il sesso del nascituro e corre ad informare Emir. Tarik si reca in ospedale perché crede che Gurcan si sia risvegliato, e lì arriva anche Kemal per la stessa ragione.