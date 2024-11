Anteprima24.it - Emanuela Chirilli, morta a Napoli: l’ipotesi di reato è omicidio colposo

Tempo di lettura: < 1 minutodi, per il momento contro ignoti, nell’indagine della Procura diche mira a fare piena luce sulla morte di, la giovane di Maglie (Lecce) che avrebbe compiuto 28 anni a ridosso del Natale, uccisa dal fumo asfissiante provocato probabilmente dal corto circuito o dal malfunzionamento di una presa nella sauna accanto alla stanza nella casa vacanze di piazza Municipio adove aveva scelto di soggiornare per una notte. Il conferimento dell’incarico per l’autopsia è previsto per l’inizio della prossima settimana. In quella occasione la procura (sezione Lavoro e colpe professionali coordinata dalla pm Di Monte) potrebbe iscrivere eventuali indagati come atto dovuto per dare loro la possibilità di difendersi e nominare un consulente.