Notizie.com - Emanuela Chirilli avrebbe provato a mettersi in salvo, inchiesta per omicidio colposo: presto gli indagati

Leggi su Notizie.com

Vanno avanti spedite le indagini sulla morte della 28enne pugliese: approfondimenti sulle autorizzazioni della casa vacanze.Il luogo dove è stato trovato il corpo non lascerebbe spazio a dubbi:a scappare dalla stanza che è stata velocemente invasa dal fumo dell’incendio scoppiato nel locale vicino.inpergli(FACEBOOK FOTO/ANSA FOTO) – Notizie.comIl dettaglio è emerso con certezza dagli accertamenti in corso in queste ore. Purtroppo, però, Emanuele non ha fatto in tempo ain. La 28enne originaria di Maglie, in provincia di Lecce, è morta ieri notte a Napoli a seguito di un rogo della casa vacanze dove stava passando la notte.dunque sarebbe morta per asfissia.