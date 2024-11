Amica.it - E se l'influenza fosse un messaggio dell’universo che ci invita a fermarci e prenderci cura di noi stessi?

Leggi su Amica.it

Nella filosofia orientale, il corpo umano non è un’entità separata dall’universo. È un microcosmo che risponde alle stesse leggi del macrocosmo. Il benessere, secondo la medicina tradizionale cinese (MTC), è così il risultato dell’armonia tra due forze opposte e complementari: yin e yang. Questi principi non si applicano solo al nostro corpo, ma a tutto nella vita, dal ciclo delle stagioni ai ritmi quotidiani. La vita pare essere dunque tutta una questione di polarità, raffreddore compreso. Sì, perché quest’ultimo, secondo la MTC, è il segno di uno squilibrio energetico che si manifesta attraverso sintomi ben precisi. Ma invece di combatterlo, la chiave (nuova per noi occidentali) è ripristinare l’armonia, proprio come si bilanciano luce e ombra, caldo e freddo, attività e riposo.