Diventa mamma dopo sei aborti e una gravidanza a rischio

Tempo di lettura: 2 minutiÈ riuscita aresei, unaextrauterina ed incontinenza del collo. È la storia a lieto fine vissuta da Giovanna Francesca Cecere che, lo scorso 22 novembre, ha dato alla luce la piccola Emma, nata al “Malzoni Research Hospital” di Avellino.Una gioia incontenibile per Giovanna Francesca e per il coniuge Giulio Suraci, entrambi residenti a Pordenone, che avevano ormai perso ogni speranza dire genitori. Laè stata seguita nella seconda fase dal medico salernitano Raffaele Petta, esperto in sterilità e gravidanze a.Un caso molto complesso. La paziente, infatti, aveva avuto precedentemente sei, unaextrauterina con grave emorragia interna che aveva comportato l’esecuzione di un intervento di asportazione della tuba.