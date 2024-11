Notizie.com - Disabili discriminati e a rischio povertà: il dato allarmante in Italia e in Europa

Un disabile su tre è aine in, una situazione che merita un approfondimento e con dei numeri davvero preoccupanti.Il mondo dei diversamente abili è spesso fonte di dibattito, ma molto spesso ignorato da chi non ha confidenza con questi argomenti.Allarme inclusionein, uno su tre è a(Notizie.com)Una nuova infografica di Unicusano, pubblicata in occasione della Giornata internazionale delle persone affette datà, evidenzia come nel nostro paese le persone con invalidità siano ancora oggi colpite da discriminazioni sotto diversi punti di vista. Come già detto, un disabile su tre è ao esclusione sociale, mentre il 17% ha subito abusi o violenze mentre il 7% riesce a laurearsi.Circa 13 milioni di persone in, il 22% della popolazione, vivono con unatà mentre sono oltre 3 quelli che si trovano in gravi condizioni.