Ilveggente.it - Como-Monza, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della quattordicesima giornata diA e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie,, diretta tv,.Derby lombardo storicamente molto sentito da entrambe le tifo, che per la prima volta si scontrano nella massima. Quella tra, però, è anche una delicata sfida salvezza: lariani e brianzoli attualmente sono in zona retrocessione, rispettivamente terzultimi e penultimi. Gli uomini di Cesc Fabregas ci sono finiti dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina (0-2), la quarta nelle ultime cinque giornate.A: tv,(Ansa) – Ilveggente.itL’unico punto delda fine ottobre in poi è arrivato a Marassi con il Genoa: l’atteggiamente propositivo e coraggioso non sta pagando, dal momento che l’attacco non produce abbastanza e la difesa non dà le opportune garanzie (nei top 5 campionati ilè l’unica squadra insieme a Bochum e Montpellier a non aver collezionato neanche un clean sheet da quando è iniziato il campionato).