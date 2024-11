Ilrestodelcarlino.it - Colonnine per auto elettriche occupate dagli abusivi

Sono andato con un'amica proprietaria di un'elettrica a fare la spesa, ha guardato dove ci sonoper la ricarica e ha scelto un supermercato. Il sistema dava le duelibere, siamo arrivati e le dueeranoda duea benzina, lei ha parcheggiato e siamo andati a fare la spesa, dopo quasi 40 minuti all'uscita le dueerano ancora parcheggiate, niente ricarica. Siamo andati in centro, dueda duegià cariche, dopo un'ora siamo tornati e legià cariche erano ancora lì. Tutto questo a Modena, un motivo per non comprare un'elettrica. Bruno Bombonato