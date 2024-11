Sport.quotidiano.net - C’è Grosseto-Ostia Mare: "A caccia della cinquina"

Regalare una "" ai tifosi. Questo l’obiettivo che mister Consonni chiede ai suoi giocatori in occasione dell’anticipo che oggi, inizio alle 15,30, vedrà ilospitare l’undici dell’per il quattordicesimo turno del girone d’andata. "Dopo le quattro vittorie consecutive di cui tre esterne – dice Consonni – vogliamo conquistare i tre punti davanti ai nostri tifosi. Sicuramente sarà una partita difficilissima perché affrontiamo una squadra che dispone di giocatori importanti e che all’inizio del campionato veniva considerata tra le favorite. Ora i laziali attraversano un momento non felice, come noi qualche settimana fa, ma noi dovremo essere bravi a non consentire loro la ripresa. Ho a disposizione una squadra intelligente che non cede alla superficialità". Quella odierna una giornata che presenta interessanti incroci fra le avversarie, per cui il, in caso di vittoria, potrebbe trarne vantaggi.