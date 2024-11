Tarantinitime.it - Caos in città, non ha il biglietto e prende l’autobus a testate

Tarantini Time QuotidianoMomento di panico questa sera a Taranto nei pressi del Palamzzola dove un cittadino nordafricano è andato in escandescenzendo aun autobus di linea. L’ira dell’uomo è stata scatenata dal fatto che l’autista non gli ha permesso di salire a bordo del mezzo perché sprovvisto di. Nel video pubblicato da TarantoToday si vedono i poliziotti delle volanti che tentano di bloccarlo anche con il taser, ma senza successo, l’uomo continuava nella sua agitazione fino a quando non è stato bloccato. L'articoloin, non ha ilproviene da Tarantini Time Quotidiano.