Calci e pugni per aver difeso un amico, il medico: "Colpi violenti"

Tempo di lettura: 2 minuti“Pere una frattura del genere l’energia cinetica è stata forte in quanto non è facile fratturare l’osso della mandibola”. E’ la competenza delche lo ha in cura, interrogato dai carabinieri, a rendere plasticamente la violenza con la quale un 18enne è stato brutalmente pestato da un branco di aggressori solo perin una discussione unritenuto colpevole die accompagnato a casa la ex di uno dei suoi aguzzini.Il raid punitivo ai danni del 18enne di Piano di Sorrento, che ha visto protagonisti sei giovanissimi, è avvenuto all’esterno di un bar della città di Sorrento: dopo essere stato accerchiato e immobilizzato tenendolo per le spalle i sei arrestati hanno iniziato a sferrareripetuti al volto determinando la perdita dei sensi della vittima che, come da lei stesso dichiarato nella denuncia, barcollava incapace di tenere gli occhi aperti.