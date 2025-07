Immissioni in ruolo docenti legge 104 92 si applica nella FASE 2 per priorità scelta sede

Avviata la macchina delle immissioni in ruolo 202526, gli aspiranti interessati sono chiamati a presentare le relative istanze: quella per la scelta della provincia e poi quella per la sede. Le precedenze di cui alla legge 10492 si applicano nella seconda fase, ossia per la scelta della sede. L'articolo Immissioni in ruolo docenti, legge 10492 si applica nella FASE 2 per prioritĂ scelta sede . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

I docenti sono entrati nella fase importante delle immissioni in ruolo e della scelta delle 150 preferenze per le supplenze. Dopo l'ultima informativa del Ministero, cresce l'attenzione sui passaggi operativi che scandiranno le prossime settimane, decisive per l'a

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 al via: ecco le graduatorie utili e come si presenta la domanda (FASE 1 scelta della provincia)

Immissioni in ruolo docenti, legge 104/92 si applica nella FASE 2 per priorità scelta sede; Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: criteri, modalità e cronoprogramma; Immissioni in ruolo 2025/26: nomine entro il 31 luglio, scorrimenti fino al 13 agosto – Le istruzioni operative.

È tempo, in attesa di conoscere il contingente delle immissioni in ruolo docenti dell'anno scolastico 2025/2026, di procedere con la compilazione telematica di accettazione delle immissioni in ruolo.

Vediamo come presentare le domande per la scelta della scuola (sede) ai fini delle immissioni in ruolo dei docenti per l'a.