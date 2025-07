Di Mauro e Alfano vincono il Trail dei Laghi Fortorini

Tempo di lettura: 3 minuti Sono Simone Antonio Di Mauro e Monica Alfano i vincitori della prima edizione del Trail dei Laghi Fortorini, la manifestazione podistica svoltasi ieri con partenza dalla zona del lago Mignatta a San Giorgio la Molara e arrivo a ridosso del lago San Giovanni di Foiano di Val Fortore. Di Mauro (iscritto alla società Amalfi Coast) ha percorso i dieci chilometri che si snodavano lungo altri tre comuni del Beneventano ( Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavoti e Molinara ) in 38.39, precedendo Paolo Vergura (Manfredonia Corre, 41.31 il suo crono) e Luigi Junior Palmieri (Atletica Nolana, 41. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Mauro e Alfano vincono il Trail dei Laghi Fortorini

In questa notizia si parla di: mauro - alfano - trail - laghi

Di Mauro e Alfano vincono il Trail dei Laghi Fortorini; Simone di Mauro e Monica Alfano vincono la prima edizione del trail dei laghi fortorini nel beneventano; Chi è Linda Yaccarino, la ex CEO di X che ha lasciato Elon Musk dopo anni di crisi e sfide.

Di Mauro e Alfano vincono il Trail dei Laghi Fortorini - Sono Simone Antonio Di Mauro e Monica Alfano i vincitori della prima edizione del Trail dei Laghi Fortorini, la manifestazione podistica svoltasi ieri con partenza dalla zona del lago Mignatta a San G ... Lo riporta ansa.it

Coppa Italia – Mauro e Simone Miele al via del Rally dei Laghi - Dopo tanti rumors che si sono rincorsi per giorni, nella mattinata odierna è arrivata la conferma: il team DreamOne Racing schiererà due vetture per il Rally dei Laghi a Varese, gara che andrà ad ... Come scrive rallyssimo.it