I L CONO D’OMBRA: LA STORIA DI DENIS BERGAMINI Genere: true crime Regia: Pablo Trincia. Canali Sky e on demand Dall’ipotesi suicidio alla riapertura del caso, 22 anni dopo: Pablo Trincia racconta su Sky la storia di Denis Bergamini X Leggi anche › Su Sky c’è “Joker: Folie Ă deux”, ottima scusa per dare una seconda chance al sequel ingiustamente flop Donato Bergamini (per tutti “Denis”) era un calciatore del Cosenza in serie B. La sera del 18 novembre 1989 morì in circostanze misteriose, investito da un camion nei pressi di una piazzola di sosta lungo la statale Jonica. Per anni, l’episodio venne derubricato a suicidio, ma troppi sono rimasti gli interrogativi su quella tragica fine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La docu-serie è un'operazione di true crime transmediale, in cui Pablo Trincia racconta anni di indagini e congetture sulla misteriosa scomparsa del calciatore