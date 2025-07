Se per caso ci si trova ad Hollywood dalle parti della Walk of Fame, per gli stomaci più forti al numero 6363 di Selma Avenue c’è l’ingresso del Museo della Morte. In meno di un’ora, tempo medio di una visita, ci si immerge nel mondo dei killer più famosi, con oggetti originali e immagini forensi, autopsie, effetti personali. Non mancano gli strumenti di tortura e quelli dedicati alla pena capitale come la sedia elettrica. Al museo sono esposti cimeli di famosi criminali come Charles Manson, assassino di Sharon Tate (tra cui una ciocca dei suoi capelli, foto e lettere manoscritte). Di John Wayne Gacy («l’assassino Clown», autore di 33 omicidi di giovani maschi) le foto delle scene del crimine ma anche l’ultima cena di Kentucky Fried Chicken da lui consumata prima dell’esecuzione avvenuta il 10 maggio 1994. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Forse non sapevi che… a Los Angeles esiste il Museo della Morte