Ventimiglia ritrovato vivo Allen | sta bene Era a 3 km dal luogo della scomparsa

√ą stato trovato vivo e in buone condizioni Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerd√¨ notte da un campeggio di Latte, a¬†Ventimiglia. Il piccolo era nella zona collinare sopra un supermercato della frazione, a tre chilometri dal luogo della sparizione. Portato a braccia dai soccorritori, Allen √® stato accolto dall'applauso della piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte. In diversi si sono commossi. "Una bellissima notizia che ci riempie di gioia, grazie per l'instancabile lavoro" di ricerca, ha detto la premier Giorgia Meloni. "La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare", ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: sta bene. Era a 3 km dal luogo della scomparsa

Ritrovato Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì in Liguria: è vivo - Le ricerche del piccolo Allen, di 5 anni, non si sono mai fermate, nemmeno nella notte. Diverse squadre di professionisti e volontari hanno battuto a tappeto l'area di Latte, frazione di Ventimiglia, dove il piccolo è scomparso venerdì mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori.

Trovato vivo il piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso in un'area campeggio a Ventimiglia

Bambino scomparso da Ventimiglia trovato vivo in un casolare su una collina, Allen è "un po' escoriato e disidratato" - Trovato sano e salvo il piccolo Allen Bernard Ganao Il bambino scomparso venerdì da Latte, frazione di Ventimiglia, è stato trovato vivo in un casolare un una collina.

