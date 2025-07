Elodie un bacio tra le lenzuola con Iannone per smentire la crisi

(Adnkronos) – Un bacio tra le lenzuola per smentire le voci di crisi. Elodie ha pubblicato sulle sue storie Instagram lo scatto di un bacio appassionato con il fidanzato, il pilota motociclistico Andrea Iannone. La foto arriva dopo che sul web rimbalzavano da giorni le voci di una possibile rottura come causa di un momento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Concertone, 100 mila in piazza. Ovazione per Giorgia e Ghali. Disco-Elodie, Lauro core de Roma. BigMama-Noemi, duetto al bacio - Leo Gassmann primo dei big ad aprire la manifestazione. Ma è già scontro su uno degli artisti in scaletta.

Concertone, show di Elodie. Si balla con Ghali, Lauro core de Roma. Medley al bacio Noemi-BigMama. Scaletta| 100 mila in piazza - Dai conduttori a come seguirlo in tv, radio e streaming: la guida completa all'evento di piazza San Giovanni in Laterano

