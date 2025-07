Un milione di euro per aprire e chiudere cinque parchi A Roma spesa triplicata

Far aprire e chiudere i cancelli di Villa Borghese, Villa Pamphili, dei giardini di piazza Vittorio, del Parco di Centocelle e Villa Ada, costerà al Comune di Roma quasi un milione di euro. Per l'esattezza 977.875,67 in due anni e mezzo, fino al 31 dicembre 2027, circa 30 mila al mese. E a svolgere il servizio - al posto dei volontari che lo hanno fatto fino a poco tempo fa, in cambio del rimborso spese - sarà Risorse per Roma, la municipalizzata che ormai il Campidoglio usa per qualsiasi tipo di incombenza. Dalla progettazione urbanistica alla gestione del patrimonio, dal trasporto scolastico alla manutenzione stradale e ora anche l'apertura dei cinque principali parchi della Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un milione di euro per aprire e chiudere cinque parchi. A Roma spesa triplicata

In questa notizia si parla di: roma - milione - euro - aprire

Roma, l’effetto Giubileo porta 1 milione di turisti per Pasqua - In tutto il Lazio sono attesi circa 3 milioni di visitatori. I residenti invece statisticamente tendono a lasciare la città L'articolo Roma, l’effetto Giubileo porta 1 milione di turisti per Pasqua proviene da Il Difforme.

Ascolti 33a e 34a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Roma e Milan-Atalanta sopra il milione - Le giornate 33 e 34 della Serie A Enilive in onda su DAZN chiudono nell’intorno dei 4,5 milioni di spettatori medi per turno (4.

Montepremi Internazionali Roma, quanto guadagna Sinner se vince? Ecco la cifra (vicina al milione di euro) - Tutto pronto per la finale degli Internazionali d'Italia. Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz, alle 17 sul campo Centrale del Foro Italico.

? In corso i lavori al Casale della Vaccareccia! Un investimento da 4,3 milioni di euro per restituire ai cittadini un complesso storico straordinario, che unisce conservazione e innovazione. Valorizziamo la storia del luogo, risalente all’epoca romana. Appli Vai su Facebook

Papa Francesco ha donato un milione di euro per l'emergenza casa; Capitale studentesco; Cristina Fogazzi, l'Estetista Cinica apre un negozio in centro a Torino.

Calciomercato Roma: Wesley più Ferguson, siamo ai dettagli. Per Rios o Al Aynaoui servono 30 milioni - Wesley vuole solo la Roma, messaggio recapitato anche al Flamengo che da diversi giorni ha abbassato le richieste. Segnala ilmessaggero.it

Roma, accordo col Brighton per Ferguson. Rios sempre più vicino. Shomu vola in Turchia - A centrocampo il nome del colombiano è quello più caldo, mentre l'attaccante uzbeko lascia i giallorossi per una nuova avventura in terra turca ... Si legge su msn.com