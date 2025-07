Juventus | Rongier e Weah al centro delle trattative

Trattative in corso La Juventus è nel pieno di un mercato estivo dinamico, con Timothy Weah al centro di una possibile cessione. Le voci di mercato, come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, indicano che l’Olympique Marsiglia ha avviato colloqui per l’esterno statunitense, considerato sacrificabile nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Rongier e Weah al centro delle trattative

Weah Juventus, il “trasloco” di Cambiaso gli fa guadagnare la titolarità per la sfida contro il Bologna! Ecco in che ruolo giocherà lo statunitense. Novità - di Redazione JuventusNews24 Weah Juventus, lo statunitense giocherà in quella fascia: giocherà in quel ruolo dal 1? complice il “trasloco” di Cambiaso.

Bologna Juventus, Weah sarà titolare per lo “spareggio” Champions di questa sera? La scelta definitiva di Tudor per la sfida del Dall’Ara - di Redazione JuventusNews24 Bologna Juventus, Weah giocherà la partitissima del Dall’Ara? Tudor ha sciolto le riserve e ha optato per questa scelta.

Bologna-Juventus LIVE, le formazioni ufficiali: ci sono Weah e Savona, out Conceicao. Dallinga dal 1', non Castro - Bologna-Juventus è un autentico scontro Champions. Alle 20.45 allo stadio Dall`Ara del capoluogo emiliano andrà in scena una sfida diretta fra.

? Timothy #Weah sempre più vicino al #Marsiglia: la trattativa per la sua cessione prosegue spedita. L'esterno americano della #Juventus avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Ligue 1. A questo punto, è la scelta giusta lasciarlo partire? Aspettia Vai su Facebook

Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: Trattative avviate, l'esterno valuta la proposta; Calciomercato Live: offerta monstre in arrivo per Retegui, visite mediche per Ricci, doppio colpo Bologna; Juventus, Thiago Motta e l’abbondanza in attacco.

Juve, trattativa in corso con il Marsiglia per Weah: i francesi inseriscono quel nome come pedina di scambio - La Juve tratta con il Marsiglia per la cessione di Weah: i francesi hanno proposto ai bianconeri Rongier come pedina di scambio Nel corso delle trattative tra Juve e Olympique Marsiglia per il futuro ... Segnala calcionews24.com

Weah, spunta l'ipotesi Marsiglia: "Trattative avviate", l'esterno valuta la proposta - Il futuro di Timothy Weah alla Juventus è ancora tutto da decifrare e nell'ultima sono successe tante cose che fanno comunque pensare a un addio del laterale americano. Da tuttosport.com