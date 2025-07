Carica e determinazione per l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi. Alessio è stato uno dei numerosi big a partecipare, tra ieri e venerdì, all’edizione n.34 del Vip Master Tennis di Milano Marittima. Al Circolo Tennis, splendida location di Mi.Ma., lo abbiamo incontrato per una piacevole chiacchierata sulla nuova Juventus di Tudor e, più in generale, sul campionato di Serie A 20252026. Ecco cosa ci ha detto il grande Alessio Tacchinardi, sicuramente uno dei più forti centrocampisti italiani di tutti i tempi. “SANDRO TONALI IL PIU’ FORTE”: IL PENSIERO DI ALESSIO TACCHINARDI AL VIP MASTER 2025 MILANO MARITTIMA. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Alessio Tacchinardi sulla Juve di Tudor 2025/26: “Vi dico che…”