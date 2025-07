Dal 5 al 14 settembre in Trentino torna il Festival Orme | dieci giorni di cammino cultura natura e incontri a Fai della Paganella

D al 5 al 14 settembre 2025 torna a Fai della Paganella, in Trentino, “Orme – Festival dei Sentieri”, l’appuntamento che ogni anno invita a vivere la montagna in modo nuovo, trasformandola in uno spazio di ascolto, scoperta e connessione autentica con sĂ© stessi, con gli altri e con la natura. Per dieci giorni, il festival proporrĂ un viaggio collettivo tra i sentieri e i boschi del territorio, invitando a riscoprire il valore del camminare come gesto simbolico e trasformativo, con attivitĂ pensate per coinvolgere persone di tutte le etĂ . Leggi anche › L’importanza di camminare per il benessere fisico e mentale Il tema di questa ottava edizione, “Il sentiero come metafora della vita”, sarĂ chiave di lettura e filo conduttore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

