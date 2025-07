Incidente ad Arzachena scontro frontale tra auto | morti due ragazzi di 17 e 18 anni altri 3 feriti gravi

Incidente oggi sulla statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso di Arzachena: in seguito allo scontro tra una Ford e un Suv, due ragazzi di 17 e 18 anni sono morti sul colpo e altre tre persone, tra cui due amiche tedesche in vacanza, risultano gravemente ferite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - arzachena - scontro - morti

Tragico incidente questa mattina a Carbonia, alla periferia della città: Massimo Casu, 54 anni, in sella ad una moto, è morto dopo uno scontro con un furgone, a pochi metri dalla sua abitazione. Servizio di Valentina Orgiu #videolina #tgvideolina #unionesarda Vai su Facebook

Scontro frontale all'ingresso di Arzachena, 2 ventenni morti; Incidente mortale ad Arzachena, vittime due ventenni -; Incidente ad Arzachena, scontro frontale tra auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, altri 3 feriti gravi.

Incidente ad Arzachena, scontro frontale tra auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, altri 3 feriti gravi - Incidente oggi sulla statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso di Arzachena: in seguito allo scontro tra una Ford e un Suv, due ragazzi ... Secondo fanpage.it

Incidente mortale ad Arzachena: morti un 18enne e un 17enne - Trasportato a Sassari in elisoccorso in gravi condizioni un altro 17enne, ferite anche due donne ora in ospedale a Olbia ... Da lanuovasardegna.it